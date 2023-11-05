عبدالله بن زايد: نهج الإمارات ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وام)

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عُقد أمس في العاصمة الأردنية «عمّان»، لبحث التطورات في المنطقة وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

وشارك في الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما شارك سموه في الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء الخارجية العرب مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما ناقش أصحاب المعالي الوزراء تداعيات الوضع الراهن وخطورته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين كافة من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية.

كما أكد سموه على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة والعمل على تأمين تدفق آمن ومستدام وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية.

وأشار سموه إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة وتخفيف حدة التوترات بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وجدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والسفير عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية.

وفي غضون ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها بالرخاء والازدهار.

فيما حمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

الحضور

حضر اللقاء معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.