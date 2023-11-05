شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية المشروعات الخضراء فى مصر والقارة الأفريقية.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية ذات المستوى العالمي في أفريقيا عنصرًا أساسيًا في تسهيل التحول العادل للطاقة ومن ثمّ تزويد ملايين الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يوفر للقارة الإفريقية طريقًا للوصول إلى الطاقة النظيفة، وكذلك وإزالة الكربون من أجزاء محورية من النظام الاقتصادي العالمي، مثل الصناعات الثقيلة والشحن والطيران- مفتاحًا لهذه الرؤية.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا تمكنت أفريقيا من تعظيم دورها في اقتصاد الهيدروجين الصاعد، فسوف تستجيب القارة في الوقت نفسه للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لبلدانها، ومعالجة فقر الطاقة، ودفع عجلة التنمية.

وأوضحت الدراسة، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي والتصدير لست دول، وهي: مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا (الدول الأعضاء في تحالف الهيدروجين الأخضر الأفريقي)، وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 4.2 مليون فرصة عمل جديدة ويرفع ناتجها المحلي الإجمالي من 66 مليار دولار إلى 126 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، أي ما يعادل 6-12% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.