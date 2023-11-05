"نيويورك تايمز": اميركا عرضت على إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، بأن "مسؤولين أميركيين عرضوا بشكل خاص على إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول "الخطوات الملموسة التي حسب رأي الجانب الأميركي، يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها لتقليل عدد القتلى بين المدنيين".

ونوهت الصحيفة بأن "بلينكن كرر نفس الموضوع يوم السبت في الأردن بعد اجتماعه مع القادة العرب".

وجاء في المقالة "قال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إنه كان هناك عدد من المحادثات التي نصحوا فيها نظراءهم الإسرائيليين باتخاذ نهج أكثر اعتدالا في عملياتهم العسكرية".