رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي يتعهد "العمل بشكل بناء مع الصين"

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "العمل بشكل بناء" مع الصين في وقت تسعى الدولتان إلى إذابة الجليد في علاقاتهما الثنائية.
واكد ألبانيزي في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي إن "المشاركة الاقتصادية البناءة بين الدول تساعد في بناء العلاقات... لهذا السبب ستواصل الحكومة التي أقودها العمل بشكل بناء مع الصين".
ووصل ألبانيزي السبت إلى للصين في زيارة تستغرق أربعة أيام وتعدّ مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات مضطربة بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية.
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