شكرا لقرائتكم خبر عن الغواصة النووية الروسية «الإمبراطور ألكسندر الثالث» تختبر صاروخاً باليستياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، الأحد، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الروسية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث التي تعمل بالطاقة النووية أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا الباليستي من البحر الأبيض.

ونقلت الوكالات عن بيان للوزارة قالت فيه إنه «في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، أجرت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث التي تعمل بالطاقة النووية تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من البحر الأبيض».