شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كلم من جزيرة إنجانو الواقعة جنوب غرب سومطرة، وعلى عمق 14 كلم.

الزلازل في إندونيسيا

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

كانت شهدت إندونيسيا عدة ظواهر طبيعية خطرة، خلال الأيام الماضية، إذ ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وحينها أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا من جنوب شرقي مدينة سوكابومي، وعلى عمق 88 كيلومترًا.

حرائق الغابات في إندونيسيا

كما شهدت أجزاء من إندونيسيا حرائق الغابات، مع تفاقم الطقس الحار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا جراء موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته هذا الشهر.

وقالت وزارة البيئة والغابات، إنها أخمدت ثمانية من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية.