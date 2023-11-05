شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد إطلاق نار وإلقاء زجاجتين مشتعلتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن مسلحا قاد سيارة عبر حاجز ودخل إلى مطار هامبورج مساء اليوم السبت وأطلق النار من سلاحه مرتين في الهواء.

وأشارت الشرطة أن أحدا لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

تهديدات بمطار هامبورج

وذكرت الشرطة أن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحة أن الشخص ألقى زجاجتين مشتعلتين من السيارة بعدما أطلق النار.

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن هناك طفلا في السيارة، فيما تجري عملية كبيرة وتفترض وجود قضية رهائن.

تهديد أُرسل عبر البريد الإلكتروني

الشهر الماضي تكرر نفس الأمر، إذ أعلن آنذاك متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، أن مطار هامبورج علّق الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تهديد أُرسل عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم فتشت الشرطة طائرة قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

مطار هامبورج يعلّق رحلاته

ووصف المتحدث الإجراءات، التي شملت التحدث إلى الركاب، بأنها إجراء عادي يُتخذ عندما يصنف تهديد ما على أنه خطير.

وأضاف المتحدث أنه من غير الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة، لأن فرقة الإطفاء بالمطار تشارك في عملية البحث.

وحذر مطار هامبورج من احتمال تأخير الرحلات بسبب الإجراءات، ولم يقدم تقديرا للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الرحلات.