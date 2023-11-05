استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم المغازي وسط غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 51 شخصا، وأصيب العشرات.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.



إلى أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب على منصة فيسبوك، بتكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ.



وأضاف البيان أن غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي، من الأطفال والنساء.



وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن مساء السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 9500 قتيل، بينهم 3900 طفل، و2509 سيدات.



