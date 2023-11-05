أمطار رعدية وتحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 05 نوفمبر، إلى الجمعة 10 نوفمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد والاثنين

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من 4 الى 8 صباحاً تقريبا، من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، رعدية أحيانا بنسبة حدوث (40% تقريبا)، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث (20) تقريبا الى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

تتكون شبورة مائية كثيفة، من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (40% تقريبا)، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

شبورة مالية كثيفة، من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.