افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن ان "الجيش الاسرائيلي استهدف سيارة اسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية في وادي الضبعة غرب طيرحرفا، اثناء توجهها لنقل جريح ما ادى لاصابة طاقمها المكون من 4 مسعفين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابة 4 مسعفين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف لكشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.