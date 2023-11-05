بلومبرغ عن بايدن: الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح صحفي مقتضب، تأكيده ان "الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما".

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