الجيش الاسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2500 هدف داخل قطاع غزة من بدء العملية البرية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، انه "منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة هاجم الجيش الاسرائيلي أكثر من 2500 هدف داخل القطاع حيث يواصل الجيش خوض المعارك وجهًا لوجه وتوجيه للطائرات لتدمير بنى تحتية منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومواقع استطلاع ومقرات قيادة عملياتية تابعة لحماس".

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