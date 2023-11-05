شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب غريب.. لماذا أعطت كوريا الشمالية عطلة للشعب؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

خصصت بيونغ يانغ يوم عطلة رسمياً جديداً للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها البالستي العابر للقارات «هواسونغ-17» العام الماضي وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أجرت بيونغ يانغ ما يعتقد بأنه أول اختبار طيران كامل لصاروخ هواسونغ-17 الذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم «الصاروخ الوحش».

وقد حُددت هذه الذكرى السنوية على أنها يوم عطلة رسمية خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى حسبما أفادت الوكالة الأحد.

وذكرت أن تخصيص «يوم للصناعة الصاروخية يمثل حدثاً مميزاً في طريقنا المقدس لتطوير الدفاع الوطني».

فمن خلال عملية الإطلاق الصاروخية تلك، أظهرت كوريا الشمالية «للعالم عظمةَ قوة نووية عالمية وأُمّة تمتلك أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات»، حسب الوكالة.

وتجري كوريا الشمالية باستمرار اختبارات على أسلحة مهمة خلال أيام العطل الرسمية.

وقال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ تعمل على مشروعها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

وفشلت كوريا الشمالية مرتين في وضع قمر صناعي للتجسس في المدار، وبعد فشل المحاولة الثانية في آب/أغسطس، أعلنت نيتها إطلاق واحد ثالث في تشرين الأول/أكتوبر، لكن ذلك لم يتحقق.