انت الان تتابع خبر شكلها ذو "الأرواح التسعة" وعدد افرادها مجهول.. تاريخ وحدة الظل الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا توجد معلومات كثيرة عن هذه الوحدة، المحاطة عمداً بكثيرٍ من التكتم نظراً لحساسية المهمة التي أُنشئت من أجلها؛ وهي تأمين ورعاية أسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإبقاؤهم في مكانٍ سري، لضمان نجاح عمليات تبادل الأسرى.وعقب عملية طوفان الأقصى 2023، أعلنت كتائب القسام أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح ما بين 200 و250 أسيراً، من بينهم رُتب رفيعة المستوى، وقد تمّ نقلهم إلى مكان آمن؛ ما يعني أنهم عملياً في عهدة وحدة الظل.

ما الذي نعرفه حتى الآن عن وحدة الظل؟

تأسست وحدة الظل عام 2006، بعدما تمكنت كتائب القسام -بمشاركة "لجان المقاومة الشعبية" و"جيش الإسلام"- من خطف جلعاد شاليط في يونيو/حزيران، وأُسند إليها مهمة تأمين الجندي وإبقائه في دائرة المجهول.

أدّت الوحدة مهمتها ببراعة، فقد فشلت إسرائيل في تحديد مكان شاليط على مدى السنوات التي بقيَ فيها أسيراً، رغم شنّها أكثر من عدوانٍ على قطاع غزة.

تمكنت الوحدة من إخفاء شاليط عن أعين الموساد لنحو 5 سنوات، حتى أجبرت إسرائيل على إنجاز صفقة تبادل (عُرفت باسم "وفاء الأحرار")، حررت من خلالها 1050 أسيراً وأسيرة من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن شاليط.

بقيت هذه الوحدة سرية حتى مطلع عام 2016، حين كشفت عنها كتائب القسام عبر وثائقي خاص عرضته قناة "الأقصى الفضائية"، اعتبرت فيه أن خطف شاليط هو "أعقد عملية أمنية خاضتها المقاومة في تاريخ الصراع، وأن وحدة الظل ساهمت فيها بشكلٍ مباشر".

يقول أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، إن هذه الوحدة هي إحدى وحدات المهام الخاصة في القسام، "وجاء تأسيسها لاعتباراتٍ عملياتية في إطار مهمة كسر القيود"، مشيراً إلى أن هذه الوحدة -بضباطها وجنودها- "هي بمثابة حلقة مفقودة، ومهمتها أن تبقى دوماً كذلك".

وعن معايير أعضائها، كشف أبو عبيدة أنه يتم اختيار مجاهدي هذه الوحدة من كافة الألوية والتشكيلات القتالية في القسام وفق معايير معيّنة، "ويتم إخضاعهم لاختباراتٍ عديدة مباشرة وغير مباشرة" قبل الاختيار، ومن ثم يتلقون تدريباتٍ خاصة لرفع قدراتهم الأمنية والعسكرية.

منذ عام 2014، أوكلت إلى الوحدة مهمة احتجاز 4 أسرى إسرائيليين، من بينهم جنديان أسرتهما كتائب القسام بعد إطلاقها معركة "العصف المأكول"، رداً على الحرب الإسرائيلية الثالثة على غزة.

يمكن القول إن وحدة الظل هي سلاح كتائب القسام لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وهو ملفٌ يحتل مكانةً خاصة لدى الكتائب، التي تعتبر تحريرهم أولوية.

على عكس الاحتلال الإسرائيلي، تعامل وحدة الظل أسراها الإسرائيليين بكرامة واحترام وفق أحكام الإسلام، وتوفر الرعاية التامة لهم -ماديةً كانت أم معنوية- مع "الأخذ بعين الاعتبار معاملة العدو للأسرى المجاهدين" كما تقول القسام.