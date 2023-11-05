انت الان تتابع خبر "أوقفوا الاحتلال".. واشنطن تضج بالتظاهرات المؤيدة لغزة وماسك يُعلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت مقاطع فيديو منشورة عبر موقع "X"، مشاهد مرور الحشود الجماهيرية، في شوارع واشنطن. ونشر أيلون ماسك، مقاطع فيديوية، على حسابه في موقع "X"، فيما علق عليه بعبارة: "كان اليوم يومًا مثيرًا للاهتمام في واشنطن العاصمة".



وعلق على فيديو أخر، قائلاً: "هذا الفاصل الزمني من اليوم".

ونظم الأمريكيون في كل أنحاء البلاد احتجاجات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، أمس السبت، في واشنطن واحتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين "حرروا فلسطين" فيما يستمر عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الارتفاع.