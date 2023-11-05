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"أوقفوا الاحتلال".. واشنطن تضج بالتظاهرات المؤيدة لغزة وماسك يُعلق

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بغداد - ياسين صفوان - ووثقت مقاطع فيديو منشورة عبر موقع "X"، مشاهد مرور الحشود الجماهيرية، في شوارع واشنطن.

ونشر أيلون ماسك، مقاطع فيديوية، على حسابه في موقع "X"، فيما علق عليه بعبارة: "كان اليوم يومًا مثيرًا للاهتمام في واشنطن العاصمة".

 


وعلق على فيديو أخر، قائلاً: "هذا الفاصل الزمني من اليوم".

 

ونظم الأمريكيون في كل أنحاء البلاد احتجاجات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، أمس السبت، في واشنطن واحتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين "حرروا فلسطين" فيما يستمر عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الارتفاع.

 


وفي نيويورك، معقل أكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل، تجمع مئات في بروكلين الجمعة للإعراب عن استيائهم من الهجوم الاسرائيلي رافعين لافتة كتب عليها "اليهود يقولون: أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

واليهود في نيويورك منقسمون، إذ تحض بعض الأصوات إسرائيل على الدفاع عن نفسها، في حين تحذّر أخرى من "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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