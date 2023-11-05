شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المحتجين في أوروبا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطالب آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرات بلندن وبرلين وباريس، بوقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

مطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان الطرف الأغر وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، وشخص آخر لرفعه لافتة قد تمثل تحريضا على الكراهية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وسار آلاف المحتجين في وسط باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".

وفي برلين، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وتظاهرت امرأة ورفعت ذراعها في الهواء وكانت يدها مغطاة بدماء زائفة.