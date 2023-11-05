كاتب سياسي: الموقف العربي موحد ومشترك منذ اللحظات الأولى لبداية الكارثة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “سامي المرشد”، أن موقف الدول العربية هو موقف موحد ومشترك منذ اللحظة الأولى لبداية الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الموقف العربي جعل الإدارة الأمريكية تعيد النظر في حساباتها ومواقفها الداعمة لإسرائيل، وبدأت الإدارة تتحدث لأول مرة منذ بداية الحرب على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية.

وأوضح أن المملكة تبذل قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية المختلفة.