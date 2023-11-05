المتحدثة باسم “الصليب الأحمر الدولي”: الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في غزة.. والوقود أصبح مادة ضرورية لإنقاذ حياة السكان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي “سهير زقوت”، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن الوقود أصبح مادة ضرورية لإنقاذ حياة السكان في القطاع المحاصر.

وأوضحت أن سكان قطاع غزة يعيشون أسوء أزمة إنسانية في عام 2023، مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف حياة المدنيين والمنشآت الصحية.

ودعت إلى ضرورة نفاذ الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر ومتواصل لإنقاذ حياة آلاف الأبرياء.