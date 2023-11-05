رئيس وزراء أستراليا يزور الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع نظيره الصيني لي تشيانج اليوم الأحد في افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي.

وقال لي إن بكين تأمل في توسيع اتفاقيات التجارة الحرة "ذات التوجه العالمي"، وأكد مجدداً أهداف بلاده للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

وألقى ألبانيز كلمة خلال الافتتاح، قائلاً إن أستراليا والصين ازدهرتا بفضل الثقة والاستقرار والتجارة القائمة على القواعد. ووصل ألبانيز إلى شنغهاي مساء السبت، وهو أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، منذ سبع سنوات.