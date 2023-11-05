شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذكاء الاصطناعى وتقنية "البلوك تشين".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عقود الذكاء الاصطناعى وتقنية البلوك تشين"، استعرض خلاله تقنية "البلوك تشين" أو ما يُطلق عليه دفتر الأستاذ الرقمي لتسجيل المعاملات المالية، والتي تتميز باعتبارها تقنية عابرة للحدود لا تعرف الحدود الوطنية، وتتميز بإنجاز المعاملات ونقل الأموال بأمان بدون وسيط.

الواقع يؤكد أن عقود الذكاء الاصطناعي أصبح لها قدرة فائقة على إتمام المعاملات، بدون ضياع لحقوق الأطراف، واختراق لخصوصيتهم، ولها فاعلية كبيرة في نشاط حركة البيع، والشراء عبر الانترنت، ومدي توافر صفات العقود التقليدية في عقود الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة الشكلية، والأهلية، فقد صممت تلك العقود لتنفذ عبر تقنية البلوك تشين، وذلك لتحاكي العقل البشري في إبرام العقود، وتقنية البلوك تشين عبارة عن سلسلة من المعاملات المالية الرقمية، التى تمتلك قاعدة كبيرة من البيانات المشفرة على هيئة سجل إلكترونى غير قابل للتغيير.

والغرض من تقنية البلوك تشين هو إنجاز المعاملات ونقل الأموال بدون وسيط، وبدرجة عالية من الأمان، من خلال شبكة آمنة مشفرة تمامًا، تتحد لجعل تقنية بلوك تشين نظامًا لا مركزيًا وشفافًا، فقد أصبحنا في لحظة فريدة من نوعها في التاريخ حيث يمر مجتمعنا بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الذي تحدده مجموعة جديدة من التقنيات، تتراوح من التكنولوجيا الرقمية إلى التكنولوجيا متناهية الدقة، من بين أحدث موجات الرقمنة هي تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين"، وهي تقنية يقول الكثيرون إنها تعد بإعادة تعريف الثقة والشفافية والتضمين في جميع أنحاء العالم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية عقود الذكاء الاصطناعى وتقنية البلوك تشين، حيث تُعد تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة، وبمعنى أدق فإن تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" هي دفتر الأستاذ الرقمي الذي يتم فيه تسجيل المعاملات - على سبيل المثال - يتم تسجيل عملة البيتكوين والعملة المشفّرة زمنياً وبشكل علني، وتُستخدم تقنية البلوكتشين فى العديد من المجالات لعل أبرزها: تداول العملات الرقمية، وتعقب سلاسل التوريد فى المراحل التى تمر بها، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية، وفى مجال الطاقة لتحسين إدارة الطاقة وتوزيعها بطريقة فعالة وموثوقة، وإليكم التفاصيل كاملة:

عقود الذكاء الاصطناعى وتقنية "البلوك تشين".. يُطلق عليه دفتر الأستاذ الرقمي لتسجيل المعاملات المالية.. تقنية عابرة للحدود لا تعرف الحدود الوطنية.. تتميز بإنجاز المعاملات ونقل الأموال بأمان بدون وسيط

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