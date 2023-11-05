شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: اعتراف جيش الاحتلال بقصف سيارة إسعاف وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بقصف سيارة إسعاف في قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء، متسائلاً: لماذا يصمت ويتخاذل المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب والإبادة والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال " أمين " إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلى هو السبب الرئيسى وراء استمرار جيش الاحتلال فى القيام بمثل هذه الجرائم الخطيرة والتى وصلت إلى اعتراف جيش الاحتلال بقصف سيارة اسعاف داخل قطاع غزة مطالباً من العالم كله وبجميع دوله ومنظماته إلى سرعة التدخل العاجل والسريع لانقاذ الشعب الفلسطينى الأعزل من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.

وأكد النائب أشرف أمين أن الأمر يتطلب من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مطالباً بضرورة الضغط الحقيقى على إسرائيل واجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.