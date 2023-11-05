شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" عن تهديد إسرائيل بضرب غزة بالنووى: الغرب يتحمل هذا التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التصريحات التي أدلي وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، وأشار خلالها إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وقال "درويش" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العالم الغربي هو الذي يتحمل التصريحات الغير مسئولة، مشددا علي أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وراء التصعيد الغير مبرر ويتنافي مع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ويدخل فى إطار الإبادة الجماعية.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن اللجنة وجهت رسالة شديدة اللهجة لسفراء الاتحاد الأوروبى بسبب موقفهم غير الإنسانى بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية تضع قضية فلسطين على أولوياتها فى إطار دعم الدولة المصرية حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وهو الدعم الحقيقى والشامل والذى يعد دعما للإنسانية وهو ليس جديدا على الدولة المصرية وحضارتها.

جدير بالذكر أن عميحاي إلياهو وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، قال إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال وزير التراث عميحاي إلياهو "هذا أحد الاحتمالات".