النائبة أسماء الجمال: تهديد وزير إسرائيلى ضرب غزة بالنووى استمرارا للهمجية

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تهديدات وزير إسرائيلى من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، وأشار خلالها إلى أن أحد خيارات إسرائيل فى الحرب فى غزة إسقاط قنبلة نووية، بالاستمرار فى مسلسل الهمجية التى تقوم بها إسرائيل بدعم من القوى الدولية.

وتساءلت "الجمال" عن دور المجتمع الدولى إزاء ما يحدث فى فلسطين، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى هو السبب الرئيسى وراء استمرار جيش الاحتلال فى القيام بمثل هذه الجرائم الخطيرة والتى وصلت إلى التهديد بضرب قطاع غزة بـ"النووي".

وطالبت النائبة أسماء الجمال، بالتحرك العاجل من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وقذف المستشفيات والمنشآت المدنية التى تجاوزت الخطوط الحمراء ووضع حد للعقاب الجماعى الذى يمارسه الكيان الإسرائيلى المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطينى الذى لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، فى تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

وأشارت إلى أن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى الاحتلال بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.