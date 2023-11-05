الإصلاح والنهضة: حكومة نتنياهو خرجت عن حدود المنطق وأصبحت عشوائية

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن حكومة نتانياهو خرجت عن حدود المنطق وباتت عشوائية فى قراراتها وتصريحاتها لأبعد الحدود وذلك فى أعقاب تصريح وزير التراث الإسرائيلى بأن احتمالية استخدام القنابل النووية فى غزة واردة.

وحذر عبد العزيز من أنه بالرغم من تصريحات نتانياهو بأن وزير التراث منفصل عن الواقع وأنه تم منعه من حضور اجتماعات الوزارة، إلا أن مثل هذه التصريحات يمكن اعتبارها "بالونة اختبار" لجس النبض الدولى إزاء ممارسات أكثر وحشية تعتزم قوات الاحتلال القيام بها ضد المدنيين فى غزة.

ودعى عبد العزيز إلى ضرورة الالتفاف العربى خلف الأطروحات الدبلوماسية التى طرحتها مصر وسرعة اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل وداعميها لإنهاء الصراع فى أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تصرفات حكومة نتانياهو هى التى تعقد المشهد وأن على المجتمع الدولى رفع غطاء الدعم عن نتانياهو شخصيا وضرورة إيجاد بدائل أخرى لمرحلة لا يكون نتانياهو طرفا فيها أن كانت النوايا الدولية جادة فى إيجاد حلول للأزمة.