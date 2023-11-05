وزيرة الخارجية الفرنسية: من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب

اكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، انه "يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة"، مشيرة الى ان "فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن".

كما شددت على انه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة"، لافتة الى اننا "نعتمد على دولة قطر للمساعدة في هذه اللحظات الخطيرة". ورأت ان "هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم".

وذكرت اننا "ندين العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية"، مؤكدة ان "فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي"، مشددة على ان "من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب". واعتبرت ان "الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام وندعم حقهم في دولة مستقلة".