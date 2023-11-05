قوات الأمن الإيرانية قبضت على 3 عناصر موساد بعملية مشتركة مع طالبان عند حدود أفغانستان

أفادت وكالة "روسيا اليوم"، عن ان "قوات الأمن الإيرانية، قبضت على 3 عناصر من الموساد الإسرائيلي، يحملون الجنسية الإيرانية، عند حدود أفغانستان، في عملية مشتركة مع حركة طالبان".
واوضحت ان "في عمليات مشتركة لعناصر الأمن الإيراني وطالبان على الحدود المشتركة بين البلدين، تم إلقاء القبض على 3 عناصر للموساد الإسرائيلي يحملون الجنسية الإيرانية، كانوا بصدد إطلاق مسيرات باتجاه أهداف إيرانية".
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