كشافة الرسالة أكدت اصابة 4 من مسعفيها بقصف اسرائيلي: نضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي

اشارت غرفة عمليات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، في بيان الى انه "في ساعات الفجر الاولى واثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية بواجبهما الانساني بإجلاء عدد من المصابين من أحد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في أطراف بلدة طير حرفا قضاء صور عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف السيارتين بشكل مباشر ما أدى الى إصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على إثرها الى أحد مستشفيات صور للمعالجة".

واكدت غرفة العمليات ان "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومسعفيها الذين لم تثنهم جرائم استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسياراتها وطواقمها ومقراتها طيلة سنوات الاحتلال الاسرائيلي وفي كافة حروبه العدوانية على لبنان وما مجزرة إسعاف المنصوري إلا عينة من هذه العدوانية فالجمعية وكل العاملين فيها مستمرون في أداء واجبهم الانساني تضع هذه الجريمة برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فوراً لردع اسرائيل ووقف جرائمها وخرقها للقوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر على أي كان اعاقة عمل المسعفين تحت أي ظرف من الظروف".