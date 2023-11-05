اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، أن "في وقت سابق اليوم اغار الجيش الاسرائيلي على خلية حاولت اطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة رأس الناقورة، وخلال الغارة تم رصد سيارتيْن تصلان الى المنطقة التي عملت منها الخلية"، مؤكدة ان "الغارة كانت تستهدف الخلية ولم تستهدف السيارتيْن".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الاسرائيلي اغار على خلية كانت تحاول اطلاق قذائف في رأس الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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