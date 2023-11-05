أرسلان: قتل الإعلاميين واستهدافهم المتكرر وجهان لعملة واحدة

رأى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، ان "قتل الإعلاميين واستهدافهم المتكرر من قبل العدو، وطردهم أو توقيفهم عن العمل والحد من حريتهم من قبل الدول المتحضرة والعظمى، يثبت أنهم وجهان لعملة واحدة. فحين تقوم وسيلة إعلامية عالمية كال BBC بتوقيف الإعلامية ندى عبد الصمد عن العمل بعد قرابة 3 عقود من التزامها وتفانيها في عملها الإعلامي فيها، يمكن التأكد من ​سياسة​ الديكتاتورية والهيمنة والكذب التي تمارسها هذه الدول وإعلامها ومنصاتها على التواصل الإجتماعي. كل التضامن مع الإعلامية عبد الصمد".

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