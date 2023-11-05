وزير إسرائيلي يتحدث عن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.. ونتنياهو يعلق

الشارقة - اميمة ياسر -

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

وإلياهو ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير.

وفي تصريحات لإذاعة "كول باراما" الإسرائيلية اليوم الأحد، قال إلياهو: "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس"، متسائلا: "هل هو 100% بالطريقة التي أريدها؟ لا. 60%؟ ربما يكون الأمر كذلك"، وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إسقاط "قنبلة ذرية ما صباح الغد" على غزة، لأنه في رأيه لا يوجد "أشخاص أبرياء" هناك، أجاب: "هذه إحدى الطرق. والطريقة الثانية هي التحقق مما هو مهم بالنسبة لهم، وما الذي سيشكل الرادع التالي لهم".

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث قال: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وأيّد إلياهو فكرة "استعادة" أراضي القطاع وإعادة بناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".

من جانبه، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصريحات إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال نتنياهو يف بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

واتهمت عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى 9572 قتيلا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.