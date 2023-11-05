شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلي يدعو إلى ضرب غزة بـ«قنبلة نووية» ونتنياهو يعلّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتدعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأحد، إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، وينتمي إلياهو لحزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكاراً متطرفة قُوبلت بانتقادات واسعة حتى في الأوساط الإسرائيلية.ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الأحد، إنه «رداً على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عمّا إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات»، وأضاف: «الأمر بطريقة أو بأخرى، هو التحقق مما يخيفهم، وما الذي سيخلق الردع».واتهم الوزير الإسرائيلي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص بأنهم جميعاً من المقاتلين الذين يحملون السلاح، وقال: «لا يوجد شيء اسمه غير مقاتلين في غزة، وكل من قام بتربية هذه الوحوش يجب أن يحاسب»، واعتبر «أن السكان المدنيين لا يختلفون عن مقاتلي حماس، وعليهم أن يرتجفوا ويخفضوا أعينهم عندما يرون جندياً إسرائيلياً».وأعرب إلياهو عن رفضه «السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة»، ودعا الى إخراج الفلسطينيين من غزة، قائلاً: «نحتاج إلى إخراجهم من قطاع غزة.. يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو إلى الصحراء».

ردود إسرائيلية

ورداً على ما قاله الوزير الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان عبر منصة «إكس» «كلام إلياهو منفصل عن الواقع، وإسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفق أعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر».

كما أعلن نتنياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة.

فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد: «على نتنياهو أن يقيله هذا الصباح»، وأردف في تغريدة: «تصريح صادم ومجنون من وزير غير مسؤول، لقد أساء إلى عائلات المختطفين، وألحق الأذى بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بمكانتنا الدولية».

وأضاف أن «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا ويعرض نجاح أهداف الحرب للخطر».

دعوات متكررة «النووي لغزة»

ولا تعد دعوات ضرب غزة بالقنابل النووية أو التحريض على إبادة القطاع من قبل السياسيين في إسرائيل وليدة تصريحات إلياهو؛ حيث دعا سياسيون متطرفون وأعضاء سابقون في الكنيست الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة الفقير.

ودعا عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، موشيه فيغلين، على حسابه بمنصة «إكس» إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.

وفي تغريدته، نشر صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعدما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب باقتضاب: «كم عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في معركة هيروشيما؟» وجاء حديث فيغلين، الموغل في التطرف، في اليوم الثاني للاجتياح البري لقطاع غزة؛ حيث تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية فادحة؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 17 جندياً.

إدانة فلسطينية

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، وأوضحت أن تصريحات إلياهو «إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديداً المجازر التي ترتكب يومياً ضد المدنيين في غزة».

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ نحو شهر «حرباً مدمرة» على غزة، قُتل فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما قُتل 151 فلسطينياً، واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.