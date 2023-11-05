شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق مطار في ألمانيا والشرطة تتعامل مع حالة «احتجاز رهينة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - رويترز

قالت سلطات مطار هامبورج الأحد، إن المطار ما زال مغلقاً بينما تتعامل الشرطة مع حالة احتجاز رهينة يُقال إنها تتعلق بنزاع عائلي بخصوص حضانة طفل على الأرجح.

وأُغلق مطار المدينة الألمانية أمام جميع رحلات الإقلاع والهبوط مساء السبت، بعد وصول أفراد من الشرطة بأعداد كبيرة إلى المكان للتعامل مع رجل اقتحم حاجزاً في المطار بسيارته ومعه طفل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة التي يستقلها رجل (35 عاماً) ومعه طفل (4 سنوات) متوقفة تحت إحدى الطائرات، وذكرت الشرطة الأحد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقاً، أن «العملية مستمرة، مفاوضونا على تواصل مع الشخص الموجود في السيارة».

وأوضحت الشرطة أن والدة الطفل أبلغتهم أن الأب كان على تواصل معها.

ولم تؤكد الشرطة تصريحات سابقة بأن الرجل مسلح وأنه أطلق النار.