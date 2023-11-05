شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنجح في تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الغواصة النووية الروسية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة الصاروخية الاستراتيجية النووية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث، أطلقت الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" بنجاح من البحر الأبيض نحو ساحة القتال كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

التسليح النووي الروسي

وأوضحت وكالة تاس الروسية للأنباء، إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من موقع تحت الماء.

ووصلت الرؤوس الحربية الصاروخية إلى المنطقة المحددة في الوقت المحدد.

وبإطلاق الصواريخ الباليستية تأتي المرحلة الأخيرة من التجارب التي تجريها الدولة، على أن يُتخذ القرار بعد ذلك بناء على قبول الغواصة من قبل البحرية.