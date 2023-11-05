وزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.



جاء ذلك في مقابلة له مع راديو "كول بيراما" المحلي وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.



وأضاف إلياهو، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.



ودعا إلى إخراج الفلسطينيين من غزة قائلا: "نحتاج إلى إخراجهم من قطاع غزة.. يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحاري".

وفي ردود الفعل على تصريحات الوزير الإسرائيلي، نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بتلك التصريحات، التي قالت إنها تعكس إرهاب الكيان الصهيوني.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال، عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.



من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إسرائيل تفعل ما قاله الوزير إلياهو بالتدريج، وكل الشواهد تكشف حجم الجريمة والمحرقة التي تنفذها.



وينتمي إلياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكارا متطرفة قُوبلت بانتقادات واسعة.

الجزيرة نت + وكالات