أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن حملة إغاثة غزة حققت حتى الآن نحو 324 مليون ريال من خلال أكثر من 528 ألف متبرع، مشيرا في حديث لقناة الإخبارية إن المركز سيقيم الأوضاع في غزة ميدانيا لتحديد الاحتياجات.
وأضاف الجطيلي أن حملة إغاثة غزة ستدعم القطاع الصحي والغذائي، حيث يستمر العمل مع شركاء المركز لدراسة احتياجات أهالي غزة، كما أن حملة إغاثة غزة الأولى ستركز على إنقاذ الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة: أكثر من 528 ألف متبرع لحملة إغاثة غزة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.