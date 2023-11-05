سلمان للإغاثة: أكثر من 528 ألف متبرع لحملة إغاثة غزة حتى الآن

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن حملة إغاثة غزة حققت حتى الآن نحو 324 مليون ريال من خلال أكثر من 528 ألف متبرع، مشيرا في حديث لقناة الإخبارية إن المركز سيقيم الأوضاع في غزة ميدانيا لتحديد الاحتياجات.

وأضاف الجطيلي أن حملة إغاثة غزة ستدعم القطاع الصحي والغذائي، حيث يستمر العمل مع شركاء المركز لدراسة احتياجات أهالي غزة، كما أن حملة إغاثة غزة الأولى ستركز على إنقاذ الحياة.