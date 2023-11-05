فرنسا تطالب بتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الدولية لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 نوفمبر سيتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأكدت فرنسا أنها طالبت بمزيد من الجهود لايصال المساعدات الدولية لغزة، وأنها صوتت لوقف إطلاق النار في غزة وعلي مجلس الامن تحمل مسؤليتاته.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عدد الشهداء

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد 9488 شهيدًا منذ بدء العدوان علي غزة من بينهم 3900 طفل، كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية عن وجود قصف عنيف ومتواصل لمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى بغزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية عن وجود طائرات للاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة، وذلك ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مؤسسة أونروا بالضفة الغربية كاظم أبو خلف، إن المؤسسة سجلت نزوح 695 ألف نازح من قطاع غزة إلى المؤسسات التابعة للأونروا ونواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات