شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يعقد مؤتمرا جماهيريا بالدقهلية تحت عنوان "غزة فى قلب الوفد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول الذي يعقد بالدقهلية ،يوم الجمعة القادمة 10 نوفمبر لنصرة غزة، مؤكدا أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تعقد في اليوم التالي بالرياض، لافتًا أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض .

وناشد الدكتور عبد السند يمامة، المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة وما يحدث من غض الطرف عن أكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الاطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، مطالبًا القادة العرب الي وقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تمارس أمام أعين العالم، مثمناً كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض رغم القصف الوحشي المستمر.

وقال النائب طارق عبد العزيز، مساعد رئيس الحملة الانتخابية، إنه وقع الاختيار ليكون عنوان المؤتمر "غزة في قلب الوفد"وان يخصص المؤتمر الانتخابي الاول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية، إيمانا منه بالدور التاريخي والمستمر لحزب الوفد في الوقوف دائما مع الاشقاء الفلسطينيين.

وأعلن النائب طارق عبدالعزيز، عن عرض فيلم وثائقي يوثق المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة بالإضافة إلي فيلم اخر يعرض بالمؤتمر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة، فمن المقرر أن يعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية يوم الجمعة القادمة.