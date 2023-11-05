"العربى الناصرى" منتقدا تهديدات إسرائيل بالنووى: كيان قائم على الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، تهديدات وزير إسرائيلى من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، وأشار خلالها أن أحد خيارات إسرائيل فى الحرب على غزة إسقاط قنبلة نووية، مؤكدا أنه ليس غريبا عن وزير بالكيان الصهيونى إداء بهذه التصريحات.

وقال "أبو العلا" فى تصريحات لـ"الخليج 365" :" كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم ليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات" مؤكدا أن إسرائيل ارتبكت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات ويكفى أنها تقوم بضرب الأطفال والشيوخ والنساء فى غزة.

وأكد رئيس حزب العربى الناصرى، أن الكيان المحتل تاريخه ملطخ بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، فمن مجزرة بحر البقر إلى قصف مستشفيات ومدارس غزة والتى خلفت مئات الشهداء والجرحى حتى اليوم من عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضى يتضح الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق.

وقال :" يتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن، وقبل نحو أسبوعين، قصف الجيش الإسرائيلى المستشفى المعمدانى، والذى راح ضحيته أكثر من 500 شخص بين شهيد وجريح، ولجأ عشرات الآلاف إلى مستشفى الشفاء المكتظ أيضا بالمرضى الذين أصيبوا فى الغارات.

وجدير بالذكر أن عميحاى إلياهو وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، قال أن أحد خيارات إسرائيل فى الحرب فى غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على سؤال فى مقابلة مع راديو كول بيراما عما إذا كان ينبغى إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال وزير التراث عميحاى إلياهو "هذا أحد الاحتمالات".

وقالت الصحيفة أن إلياهو، من حزب إيتامار بن غفير اليمينى المتطرف.

وأعرب إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأى مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلًا: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهمًا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين فى غزة".

وهو يؤيد سرقة أراضى القطاع وبناء المستوطنات هناك. وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش فى غزة أن تجد الحل بنفسها".

ويقول أن شمال القطاع ليس له الحق فى الوجود، مضيفًا أن أى شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم الفصائل "لا ينبغى أن يستمر فى العيش على وجه الأرض."