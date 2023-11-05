حياة كريمة تواصل تزويد أهالى غزة بالمساعدات والمواد الغذائية.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - واصلت مبادرة حياة كريمة مساعدة أهالينا فى غزة عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية والملابس والأغطية.

ويعمل متطوعى حياة كريمة على مدار الساعه فى تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

كما تقدمت مبادرة حياة كريمة بالشكر لكل المتبرعين على مساهمتهم فى رفع العبء والمعاناة عن أهلنا فى فلسطين الحبيبة.