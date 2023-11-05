نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى توصى بسرعة العمل على حوكمة سوق الكربون

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة نهى أحمد زكى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلى النائب الزميل عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، لتقديمه دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقالت "زكي": "هذه الدراسة قيمة وهامة وتأتى فى الوقت الذى تترأس فيه مصر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ وننتظر عقد مؤتمر الأطراف ال 28 نهاية الشهر الجارى، كما تأتى أهمية الدراسة فى موضوعها الآنى الذى يتناول أحد آليات التعامل مع قضية الانبعاثات الكربونية التى تعد سببًا رئيسيا فى ظاهرة الاحتباس الحرارى ومن ثم التغيرات المناخية.

وأوضحت أنه مع الطموح العالمى للوصول إلى صافى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 فإن التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية والوفاء بالتزام التخفيف من الانبعاثات أمر لابد منه؛ وتعد أسواق الكربون وسيلة مهمة لتحقيق ذلك التوازن وخاصة بالدول النامية التى تحتاج إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالتخفيف من جهة وتحتاج أيضًا لتحفيز مناخ الاستثمار من جهة أخرى؛ وحسنًا فعلت البورصة المصرية أن أنشأت سوق الكربون المصرية الطوعية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء فى 2022.

وطرحت نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، مجموعة من التوصيات، قائلا :" يجب علينا أولا الأخذ فى الاعتبار ديناميكية السوق وتقييم متغيراته لتحديد أنسب الوسائل لتسعير الكربون باعتباره أصبح سلعة تخضع للعرض والطلب وبما يتناسب مع القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة ومن ثم المفاضلة بين آليات الضريبة وآليات السوق.

وأضافت: "الأمر الآخر وهو التسريع من وتيرة التحول إلى تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد المجالات الواعدة بمصر والتى ستحقق خفضًا كبيرا فى الانبعاثات يستغل فى أسواق الكربون، داعية إلى تسريع وتيرة العمل على حوكمة سوق الكربون الطوعية المصرية.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".