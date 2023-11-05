شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب الحكومة بزيادة الوعى البيئى للأجيال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب عمرو عزت حجاج "نائب التنسيقية" ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على الجهد المبذول فى الدراسة المقدمة دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، مؤكدا أنها تهم العالم أجمع وليس مصر فقط.

وأضاف "عمارة"فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,الأمر يتمثل فى أسواق الكربون وضريبة الكربون، والدراسة تأتى فى وقت هام وضرورى فى ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وكل من يدافع عن وجهة نظر سوق الكربون دون ضريبة الكربون معه الحق لا يتفق مع جمهورية مصر العربية دون الإضرار بصحة المواطن.

وأشار"عمارة" لابد أن نولى صحة المواطن اهتمام أكبر والدراسة ذو منهجية علمية وبحثية ونصوصها توضح مدى الحداثة والدقة.

وأوصى "نائب التنسيقية" بزيادة الوعي البيئى للنشء الجديد مشددا على دور الحكومة لترجمة هذا الأمر، كما أن استضافة مصر لقمة المناخ (كوب 27)، وتستكمل الإمارات للدورة فى 2028 المقبل يؤدى الى دعم الدور المصرى لمواجهة التغير المناخى .

وأكد "عمارة"ان هذه الدراسات ترجمه حقيقية لما تم فى المؤتمرات سالفة الذكر، مشيرا إلى أن الدراسة تضم عناصر التنمية المستدامة، وتضم عنصر اقتصادي وبيئى وإجتماعى ومكانى وثقافى، كما راعت العنصر البيئى والاقتصادى والمساهمة فى التنميه الاقتصادية وسوق الكربون يؤدي إلى تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون".