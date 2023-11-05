رئيس "الشيوخ" يشيد بدراسة نائب التنسيقية: ضريبة الكربون مطبقة فى بعض الدول

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حول "سوق الكربون - ضريبة الكربون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن فكرة ضريبة الكربون فكرة جيدة، قائلا: "ليه واخدين الموضوع بحساسية، فكرة الضريبة أن ما سيفرض سيفرض على الخروج عن الحد المسموح به بالنسبة للانبعاثات، إذا هى إيجابية وتعد شبه عقوبة، وقد تكون عقوبة، مثلما عندما نقول لحد مترميش حاجة فى الشارع، طالما دخل فى دراسات جدوى، إذا كان عنده نسبة معينة ومقبولة وتحتوى ويدفع عنها ما المانع".

وتابع: "المسألة لا تأخذ بحساسية مفرطة، وهى فكرة سبق تطبيقها فى بعض الدول، وهذه دراسة رائعة ومستوفاة، والفكرة إذا كان لها بعض جوانب سلبية قد تكون أكثر إيجابية".