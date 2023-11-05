"الوطنية للإعلام" تعلن بدء دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ

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القاهرة - سامية سيد - بدأت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لدى للأئمة والوعاظ بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وتشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وتضم تلك الدورة التى بدأت فعالياتها اليوم عدد ثلاثون من السادة الأئمة والوعاظ وتستمر لمدة اسبوعين

يذكر أنه تم من قبل تنفيذ دورات تدريبية للأئمة فى هذا المجال والتى حققت نجاح ساهم فى دعم استمرارية عقد الدورات وتشهد الدورة التدريبية للائمة بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون التدريب على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام.