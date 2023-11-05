خارجية السعودية: تصريحات الوزير الاسرائيلي بالقاء قنبلة نووية على غزة تظهر تغلغل التطرف والوحشية بين الإسرائيليين

دانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير التراث الاسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة". واعتبرت الخارجية السعودية في بيان، "إن مثل هذه التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية بين الإسرائيليين".

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