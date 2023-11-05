ميقاتي التقى ملك الاردن: ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل

أكد ملك الاردن عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس جكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم". وتم التشديد على "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع". وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد عبدالله "دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم". من جانبه، أشاد ميقاتي بـ"جهود الأردن، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار"، مشددا على "ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية ويصار الى التوصل الى حل عادل ونهائي".

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