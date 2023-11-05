عودة: معظم حكام العالم تخلّوا عن إنسانيتهم وصموا آذانهم عن صراخ الأطفال وأنين الأمهات

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّه "لم يعد هناك احترام لقدسية الحياة ولكرامة الإنسان ولا لأرض مقدسة. يشنون الحروب المدمرة ولا يحيدون النساء والأطفال والمعابد والمستشفيات. لقد تخلى معظم حكام العالم عن إنسانيتهم وصموا آذانهم عن صراخ الأطفال وأنين الأمهات، ولا يصغون لصراخ الضمير"..
وأضاف: "أسابيع مرت ولم نر نية لوقف القتال وحماية المدنيين الأبرياء الذين يقتلون. إن لم ينظر العالم بعين العدل لن يكون سلام ولا استقرار لأن الحكم المبني على الظلم لا يدوم".
واضاف :"لم يبق مكان آمن على الأرض، والعدالة لم تعد أمرًا بديهيًا، بل هي خاضعة للمصالح".
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