وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 9770 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول إلى 9770 قتيلا".
واوضحت الوزارة في بيان، "9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفل".
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