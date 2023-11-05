نتانياهو علق مشاركة وزير التراث باجتماعات الحكومة بعدما أبدى انفتاحا على تنفيذ ضربة نووية في غزة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر"، بعدما عبر عن انفتاحه لفكرة إلقاء إسرائيل قنبلة نووية على غزة حيث تلحق الحرب مع مسلحي حركة "حماس" خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين.

واوضح مكتب نتنياهو "تصريحات إلياهو لا تستند إلى الواقع. إسرائيل وجيشها يعملان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي لتفادي إيذاء الأبرياء. سنواصل القيام بذلك حتى انتصارنا".

وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي "هذا هو أحد السبل". وتصدرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية.

وقُتل زهاء 9770 فلسطينيا في الحرب حتى الآن، مما يثير قلقا دوليا متزايدا بشأن الأساليب الإسرائيلية.

وقال إلياهو في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "من الواضح لكل عاقل أن التصريح بشأن الضربة النووية كان مجازيا".

وقال متحدث باسم حماس إن إلياهو يمثل "الإرهاب الإسرائيلي الإجرامي غير المسبوق الذي يشكل خطرا على المنطقة بأكملها والعالم".

وقال بيني غانتس، الجنرال السابق المنتمي إلى تيار الوسط الذي انضم من المعارضة إلى نتانياهو المنتمي للتيار المحافظ في مجلس الحرب المصغر، إن تصريحات إلياهو كانت مضرة "والأسوأ أنها زادت من آلام عائلات الرهائن في الداخل".