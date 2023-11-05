طوني فرنجية: حزب الله يتعامل مع موضوع غزة بوعي فائق ومسؤولية وطنيّة

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ "الانتخابات الجامعية التي تحصل في مختلف جامعات لبنان تشكل محطة يتمكّن الشباب من خلالها من ممارسة العملية الديمقراطية، ولطالما شكّلت الانتخابات في جامعة الـ"NDU" محط اهتمام كبير بالنسبة لـ"تيار المرده" الذي أثبت سنة بعد سنة قدرته على الفوز فيها، واليوم نتمسك أكثر من أيّ وقت مضى في المشاركة في العمل السياسي والحزبي والديمقراطي الجامعي".

وضمن سلسلة لقاءات يعقدها فرنجية تباعا مع طلاب "تيار المرده" في جامعة الـ "NDU"، استقبل وفداً منهم في دارته في زغرتا بحضور مسؤول مكتب الطلاب في "المرده" شادي القارح، ورداً على سؤال حول ما يجري اليوم في غزة، قال: "من المبكر تقييم أثر الحرب الدائرة في قطاع غزة على ال​سياسة​ اللبنانية الداخلية، غير أنّ "حزب الله" يتعامل مع الموضوع بوعي فائق ومسؤولية وطنيّة وقد أثبت أنّه قوة ردع فاعلة بوجه العدوّ الإسرائيليّ، فارضاً معادلة جديدة تمكن من خلالها من منع "إسرائيل" من التفكير في غزو لبنان".

ورأى أن "المقاومة اثبتت انها حاجة وطنية، لذلك إن أدركنا كيف نتعامل معها، بالتعاون والتنسيق والوحدة، سنستطيع أن نحمي بلدنا ونصونه، وهذه المعادلة هي أساسية لاعادة تفعيل دور لبنان وبناء اقتصاده"، معتبرا أنّه "من الضروري أن يكون لنا رئيساً للجمهورية قادرعلى فهم هذه المعادلة والاستفادة منها لصون الداخل اللبناني وأمانه واستقراره وبناء دولة المؤسسات".