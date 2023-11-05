بعد تصريح «النووي».. دعوات لمحاسبة الوزير عميحاي إلياهو: غبي يدمر الدعاية الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى محاسبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي "لم يستبعد استخدام القنبلة النووية في غزة".

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، وصفت عائلات الأسرى تصريحات إلياهو بأنها "بيان صادم يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي".

وقالت: "الوزير في الحكومة الإسرائيلية الذي يدعو إلى قتل جميع المختطفين والمفقودين يجب أن يدفع الثمن اليوم".

من جانبها، صرحت عضو "الكنيست" يفعات بيتون بأن إلياهو "وزير غبي يقوم عبر تصريح منه بتدمير جهود الدعاية الإسرائيلية حول العالم، وتوجد طريقة واحدة للرد على تصريحاته وهي إقالته فورا".

وفي وقت سابق، وصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تصريحات إذاعية، إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

ولاحقا، أعلن مكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.